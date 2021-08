Après confinement: un projet pour briser l'isolement des aînés

Une ex-conseillère municipale de Sept-Îles met sur pied un projet pour briser l’isolement des personnes âgées. Survivante d’un cancer, Louisette Doiron-Catto a créé le Salon des aînés à la suite de sa convalescence qu’elle a vécue en plein confinement.

Âgée de 79 ans et à peine remise d’un cancer du foie qu’elle a combattu pendant deux ans, la retraitée de l'enseignement a encore des projets à réaliser.

Le nouveau lieu de rencontre, accessible les après-midis de semaine, est ouvert à tous, mais vise particulièrement les gens qui n’ont pas l’habitude de fréquenter les clubs sociaux ou de l’âge d’or. Tout sera gratuit: le café, les rafraîchissements et même le transport des participants.

L’idée a germé quand Louisette Doiron-Catto a réalisé tout le soutien dont elle a bénéficié pendant son combat contre la maladie, malgré l’éloignement physique de ses proches dû au confinement.

«Si je n’avais pas eu les gens autour de moi, mes amis, les connaissances, je ne serais pas ici aujourd’hui. Oui, je suis une personne positive, j’ai un bon moral. Mais si je n’avais pas eu ces gens-là, je ne serais pas ici parce que c’est trop dur, c’est trop terrible», a expliqué Louisette Doiron-Catto, mercredi, à TVA Nouvelles.

Un don anonyme a permis l’achat de l’ameublement et des jeux. La Ville de Sept-Îles assumera le paiement du loyer pendant un an. Le projet a été développé en partenariat avec l’organisme l'Envol Maison de la famille, ce qui pourrait favoriser les échanges intergénérationnels.

«On travaille à l’[Office municipal d’habitation], on voit des aînés qui vivent de grandes solitudes. Donc, lorsque Louisette m’a approchée, on a dit oui. Si on peut faire quelque chose, on peut le faire», a dit la directrice de l'Envol Maison de la famille, Bernice Villeneuve.

Louisette Doiron-Catto avait pris la décision de quitter son poste de conseillère municipale en 2019 pour combattre son cancer. Elle dit s'ennuyer de la politique, mais même guérie elle y a définitivement renoncé, préférant garder ses énergies pour des projets comme son Salon des aînés.