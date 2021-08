GIRALDEAU, Nicole (Lefebvre)



À Saint-Eustache, le 15 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Nicole Giraldeau (Lefebvre).Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Ginette), Roger, Terry (Donna), Sonya (Roman) et Rolland Jr, ses petits-enfants Isabelle et Éric, son frère Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEwww.salonsfunerairesguay.comle samedi 11 septembre 2021 de 9h à 11h. Un hommage en son honneur aura lieu le jour même au salon à 11h, suivi de l'inhumation à 12h au cimetière de Deux-Montagnes.