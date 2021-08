PALASSE, P. Jacques M.Afr.



(Père Blanc)Le Père Jacques Palasse, missionnaire d'Afrique (Père Blanc) est décédé le 22 août 2021, aux Terrasses Bown, 633 Bowen Sud, Sherbrooke, à l'âge de 91 ans, dont 71 ans de vie missionnaire aux États-Unis, au Malawi et au Canada. Le P. Palasse est né à St-Edmond de Lac-au-Saumon, dans le diocèse de Rimouski.Il laisse dans le deuil son frère Georges ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il laisse aussi dans le deuil ses confrères Missionnaires d'Afrique de Sherbrooke.La célébration funéraire aura lieu au :4230, RUE BERTRAND FABISHERBROOKE, J1N 1X6le samedi 28 août. La famille recevra les condoléances de 12h00 à 13h30. Il y aura ensuite une célébration d'adieu de 13h30 à 14h00 suivie d'un lunch. L'inhumation des cendres aura lieu dans le lot des Missionnaires d'Afrique au cimetière St-Antoine de Padoue de Lennoxville, à une date ultérieure non encore précisée.Des dons peuvent être faits à l'Économat des Pères Blancs, 1640 rue St-Hubert, Montréal, H2L 3Z3, avec mention : " pour les Pères Blancs du Malawi où le P. Palasse a travaillé pendant de très nombreuses années".