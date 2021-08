PILON, Guy



À la Saint-Valentin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Guy Pilon, époux de Mme Francine Cousineau et fils de feu Marie-Rosaire Dagenais et feu Conrad Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Benoit (Caroline), sa fille Caroline, ses petits-enfants Samuel et Saskia, ainsi que d'innombrables et chaleureux amis, de Chambly et Saint-Anicet.Les funérailles seront célébrées le samedi 4 septembre 2021 à 14h, en l'église de la paroisse de Saint-Anicet.