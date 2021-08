VAILLANCOURT PICARD

Huguette



À domicile, le 21 août 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Huguette Vaillancourt, épouse de M. Pierre Picard, résidant à St-Stanislas-de-Kostka.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Elyse (Nicholas), Marc André (Véronique) et Olivier (Maude), ses petits-enfants Naomie, Timothée, Loucas, Améliane et Jade, ses frères et soeurs Fernand, Marielle et Francine (Alain) ainsi que parents et amis.Exposée le samedi 28 août de 14h à 17h au :J.A.LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC (450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 17h à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au Cimetière Saint-Joseph de Huntingdon ultérieurement.Des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec/ Montérégie, 1194, chemin de Chambly, bureau 200, Longueuil, Québec, J4J 3W6 seraient appréciés.