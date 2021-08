MONTPETIT, Agathe



De Beauharnois, le 1er novembre 2020 à l'âge de, est décédée Mme Agathe Montpetit, épouse en premières noces de feu Médéric Deschamps et en deuxièmes noces de feu Joseph Cécyre.Elle laisse dans le deuil ses filles: Rachel (Jean-Guy) et Francine (Roger), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Guy Montpetit, sa soeur Carmen Brazeau, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles se feront samedi le 28 août 2021 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h. Elle reposera au cimetière St-Timothée.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges www.mspvs.orgSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS 450-225-2200