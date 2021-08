CF Montréal: intensité et prudence

Il n’y a rien comme un bon vieux match de rivalité contre le Toronto FC pour finir le mois d’août en beauté, et c’est exactement ce qu’on aura vendredi, au Stade Saputo.

Pour une première fois depuis très longtemps, le CF Montréal sera dans le siège du favori pour cette rencontre avec sa sixième place au classement de l’Est.

Par opposition, Toronto se retrouve au dernier rang de la MLS avec une maigre récolte de trois victoires et seulement 15 points. On est bien loin de l’équipe qui a participé à trois finales en quatre ans entre 2016 et 2019.

Méfiance

Dans le contexte, Wilfried Nancy s’est montré prudent, d’autant plus que son équipe est invaincue à ses trois derniers matchs, pendant que le club torontois n’a pas gagné depuis le 25 juillet et en est à six rencontres sans victoire.

« J’apporte très peu d’attention au classement de Toronto parce que c’est un derby, ce qui veut dire que c’est un match différent, a insisté Nancy. Les deux équipes veulent gagner pour leurs partisans. »

Du côté des joueurs, même s’il y a beaucoup de nouveaux visages et que le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au premier match de la saison, en avril, on est bien conscient de l’enjeu.

« Malgré le fait que les joueurs soient étrangers, ils savent qu’en venant ici, ils ont la mission de défendre la ville de Montréal », a insisté Zorhan Bassong qui est justement né à Toronto.

« On a tous le même objectif et on a envie de se battre les uns pour les autres. On le fait aussi pour les partisans, pour qui c’est important. »

Dans ce genre de rencontre, la tension est généralement élevée et c’est là que la gestion des émotions prend tout son sens.

« C’est le contrôle des émotions qui est le plus important, a soutenu Nancy. Je sais que je n’ai pas besoin de motiver les joueurs quand c’est un derby. »

Pour l’entraîneur-chef montréalais, l’essentiel est d’être en mesure de bien gérer les moments les plus tendus de la rencontre.

« Il faut canaliser nos émotions pour faire le bon geste au bon moment. Il faudra avoir la bonne agressivité au bon moment. »

Stress constant

Il faut dire que l’équipe n’excelle pas toujours dans le contrôle de ses émotions. Mais il faut aussi dire qu’elle doit constamment gérer des moments stressants.

En effet, les 16 dernières parties se sont décidées par une marge d’un but ou moins. De fait, seulement trois matchs cette saison se sont conclus sur un écart de deux buts.

« Je disais aux gars que j’ai hâte de vivre un match où je peux être tranquille assis sur mon banc pendant les dernières minutes », a lancé Nancy en rigolant.

« Le meilleur des scénarios serait de marquer le plus de buts possible, le plus tôt possible, pour être capable de gérer le match et de calmer le jeu afin que les fins de match soient plus faciles à gérer », a opiné Bassong.

Pas de marge

Dans un tel contexte, Nancy est conscient que chaque petit détail doit avoir son importance, surtout quand l’équipe est portée par l’adrénaline en fin de partie.

« Il faut tout faire à fond, on n’a pas beaucoup de marge. Quand je regarde le but que l’on prend en fin de match contre Philadelphie, ce sont des petits détails [qui comptent]. »

« Est-ce que la balle aurait pu être dégagée plus loin ? Est-ce que si [Ahmed] Hamdi ne se jette pas, les choses sont différentes ? On doit jouer toutes nos cartes à fond. »

Le retour de Romell Quioto

Meilleur buteur montréalais l’an passé, Romell Quioto a repris l’entraînement avec ses coéquipiers en début de semaine.

L’attaquant de 30 ans a disputé son dernier match avec le CF Montréal le 7 juillet. Il est ensuite parti retrouver l’équipe du Honduras qui participait à la Gold Cup et a été blessé aux ischiojambiers lors du troisième de sa sélection, le 20 juillet.

Au total, ce sont neuf parties qu’il a ratées avec le CF Montréal, des matchs au cours desquels l’équipe n’a jamais marqué plus de deux buts, sauf le premier remporté 5 à 4 contre le FC Cincinnati.

Malgré une production en baisse par rapport à la saison dernière,

Quioto demeure un rouage important de l’attaque avec ses deux buts et quatre passes en 10 rencontres.

Doigts croisés

Il y a de fortes chances pour qu’on le voie dans le match contre Toronto vendredi soir, mais ce passage sera bref. Il retrouvera ensuite le Honduras, qui disputera trois parties en huit jours dans le cadre du début de la phase finale de qualification pour la Coupe du monde de 2022.

« Je suis en train d’évaluer la situation un peu, a résumé Wilfried Nancy, mercredi. Il a repris l’entraînement depuis lundi et il progresse au jour le jour. J’espère pouvoir compter sur lui pour le match et pour l’instant, ça s’annonce bien pour qu’il nous aide un peu. »

Nancy se croise évidemment les doigts pour que son gros attaquant ne se blesse pas à nouveau.

« Il a été convoqué avec l’équipe du Honduras, c’est un joueur important pour eux. »

« Il est revenu blessé du Honduras, il aurait pu se blesser ailleurs. Il s’est remis en jambes, il doit repartir avec la sélection. Je vais rester positif et souhaiter qu’il revienne en santé, parce qu’on aura besoin de lui pour les derniers matchs de la saison. »

Gérer Torres

Le jeune Joaquin Torres est devenu un incontournable dans l’effectif montréalais en raison de son côté explosif, mais il se démarque aussi par ses pertes du ballon, ce que Nancy veut gérer.

« On a mis du temps à le mettre parce qu’on connaissait ses qualités, mais en même temps, sur la continuité au niveau du jeu, il doit s’améliorer sur ce qu’il doit faire quand il perd la balle, a convenu Nancy. Je travaille avec lui afin qu’il reconnaisse les zones du terrain où il peut percuter dans son jeu. »

« Il doit reconnaître les moments où il doit accélérer le jeu parce que parfois, il doit aussi calmer le jeu. Je ne veux pas l’empêcher de faire ça, sinon ce n’est pas le Joaquin Torres qu’on connaît. »