COVID-19: le Japon va encore étendre ses mesures sanitaires

Tokyo | Le Japon s'apprêtait mercredi à étendre sur la majorité de son territoire des mesures sanitaires déjà en place dans une partie du pays afin de tenter d'endiguer la propagation de la COVID-19, alors que des nombres d'infections record sont régulièrement recensés.

Au total, 33 des 47 départements japonais, dont la capitale Tokyo qui accueille actuellement les Jeux paralympiques, seront désormais concernés, selon une liste approuvée mercredi par un comité d'experts sanitaires et qui devait être formellement adoptée et annoncée par le gouvernement dans la soirée.

Le pays connaît depuis fin juin une cinquième vague de coronavirus, la plus violente jusqu'ici, aggravée par la propagation du variant Delta, plus contagieux.

Un nouveau record d'infections a été enregistré au niveau national vendredi dernier (près de 25 900 cas en 24 heures), tandis qu'à Tokyo la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus a plus que quintuplé en six semaines.

À cause de cette flambée des cas, le système hospitalier nippon est «dans une situation grave», a déclaré mercredi le ministre chargé de la lutte contre la pandémie, Yasutoshi Nishimura.

Deux types de dispositifs sont en place depuis juillet: le principal, l'état d'urgence - qui sera étendu mercredi de 13 à 21 départements - permet au gouvernement de demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool, et de prier la population d'éviter les sorties non indispensables. Cependant ces consignes sont loin d'être rigoureusement appliquées.

Le gouvernement compte également demander aux centres commerciaux et grands magasins de restreindre le nombre de clients qu'ils accueillent simultanément, et aux entreprises de privilégier le télétravail pour réduire de 70 % les déplacements quotidiens d'employés.

Un autre dispositif, moins contraignant, devait être étendu mercredi à 12 départements en tout.

M. Nishimura a demandé aux gouverneurs de l'ensemble des départements concernés d'œuvrer sans délai au renforcement de leur système médical, en mettant en place des dispensaires d'oxygène ou en s'assurant de disposer de personnel médical suffisant.

Les mesures mises en place dans les établissements scolaires seront renforcées, a-t-il ajouté, annonçant la distribution à partir de début septembre de kits de tests antigéniques.

Le pays, relativement épargné par la pandémie jusqu'à présent, avec quelque 15 600 morts recensés depuis l'apparition du coronavirus sur son sol, compte aussi sur sa campagne de vaccination pour contenir la pandémie. Après un démarrage laborieux, près de 42 % de la population est désormais totalement vaccinée.