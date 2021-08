Demers, Rock



C'est avec une immense tristesse que nous avons vécu le départ de Rock Demers qui nous a quittés le mardi 17 août à 1h40 du matin.Il a illuminé nos vies, répandu le Bonheur et la Bienveillance à travers le monde.C'est avec grand regret qu'il s'est résigné à partir, trop vite, alors qu'il avait encore tant de choses importantes à accomplir.Il laisse dans le deuil son épouse Viviane Julien, son fils par alliance Éric Da Silva, son fils Jean Demers et son épouse Marilena Neacsu, leurs trois enfants Marie-Sophie, Virginie et Adrien, ainsi que ses frères Bernard, Richard et Étienne et toute la grande famille Demers.Nous célébrerons sa mémoire à Montréal le vendredi 27 août de 10h à 22h au salon du complexe funéraireJusqu'à 19h, étant donné les restrictions sanitaires, nous vous inviterons à laisser votre place à d'autres après une heure avec nous si il y a attente à l'extérieur.Les témoignages seront livrés à partir de 19h et seront diffusés en direct sur le web.La cérémonie religieuse aura lieu le lendemain, le samedi 28 août, à l'église St-Jean-Baptiste au 309 rue Rachel, à 11h et sera également diffusée en direct sur le web.