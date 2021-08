GALIPEAU, Roméo



À Sainte-Adèle, le 18 mars 2021 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roméo Galipeau, fils de feu Edouard Galipeau et de feu Marie-Anne (Jeanne) Savoie.Il laisse dans le deuil sa fille Ginette, son fils biologique Pierre Lamontagne (Janick), ses petits-enfants Marie-Pier Lamontagne et François Lamontagne, sa soeur Thérèse, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Il était le fondateur de l'École de Musique Galipeau ainsi que des magasins Galipeau Musique.La famille recevra les condoléances le samedi 11 septembre 2021 de 13 heures à 16 heures au Complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à un organisme de votre choix serait apprécié. La famille désire remercier les membres du personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement des Pays d'en Haut (CHSLD) à Sainte-Adèle pour les bons soins prodigués pendant les 10 années de résidence du défunt.