Des programmes d’aide bonifiés pour les commerçants

La mairesse de Montréal a annoncé mercredi une bonification de 3,5 millions $ à trois programmes d’aide destinés aux commerçants.

Les commerçants disposeront également d’une année supplémentaire pour réaliser les travaux subventionnés par ces programmes.

«Nos commerçants sont au cœur de l’identité de nos quartiers et ils contribuent à l’économie locale et à notre qualité de vie. On voit comment ça vient agrémenter une rue de voir petits et grands flâner, magasiner et faire leurs courses», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les sommes destinés à PRAM-artère passeront de 4 à 6 millions $, ce qui permettra à davantage de personnes d’en bénéficier. Le programme permet aux commerçants situés sur une rue en chantier de bénéficier d’une subvention pour rénover la façade de leur local ou d’en moderniser l’agencement intérieur.

Le programme PRAM-artère aura droit à 700 000 $ supplémentaires. Celui-ci permet d’aider des commerçants à rénover un local situé à l’extérieur d’une zone visée par des travaux majeurs.

Une dernière bonification de 770 000 $ est destinée à un programme subventionnant l’accessibilité universelle des immeubles commerciaux.

«Le commerce et les artères commerciales sont essentiels pour la vitalité de nos quartiers, pour la qualité de vie des Montréalais et pour le développement économique de la métropole», a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.