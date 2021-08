PELLERIN, Gervais



À Laval, le 22 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Gervais Pellerin, époux de Lucille Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Bruno (Janick), ses petits-enfants Manuel et Noémie, ses nièces Rita et Geneviève ainsi que plusieurs autres nièces, neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 août 2021 de 13 heures et demi à 16 heures au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Laval serait apprécié en la mémoire de Gervais Pellerin.