BOURBEAU, Claire



À La Prairie, le 22 mars 2020, à l'âge de 86 ans est décédée Mme Claire Bourbeau, épouse de feu Gaëtan Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Joanne), Sylvain (Cécile), Nathalie (Sylvain), Joanne (Simon), Marc-André, Jean-Michel, Pierre-Olivier, Jérémy, Élodie, Rosalie, Laurence, Sara-Michèle, Cédric et Alexis. Elle était la soeur de : feu Claude (Madeleine), feu Robert, Serge (Lise), feu Bernadette (feu Michel) et Michèle (feu Paul). Elle laisse aussi ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera en l'Église de la Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie Qc, J5R 2J9 le samedi 28 août 2021, à 10h suivi d'une messe commémorative à 11h.Étant donné la situation actuelle, aucune réception n'aura lieu après cet hommage.