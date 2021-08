VÉZINA, Réal



À Terrebonne, le 31 juillet 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé Réal Vézina, époux de feu Claire Morin.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, son amie de coeur Gisèle, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 28 août 2021 de 13h à 15h, à la :Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, suivra à 15h et de là au cimetière du même lieu.