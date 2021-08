FOURNIER, Valier



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 6 septembre 2020, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Valier Fournier, époux de feu madame Monique Larose.Il laisse dans le deuil ses filles Lyne et Anne, ses petits-enfants Samuel (Cynthia/Mathéo), Chloë et Maya, son frère René-Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 août 2021 de 15h à 17h à la :En mémoire à monsieur Fournier, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.