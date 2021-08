DESFORGES, André



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. André Desforges survenu le 29 juin 2021, à St-Augustin-Mirabel, à l'âge de 58 ans. Il était le fils de Fernande Pelletier et Jean-Claude Desforges.Il laisse dans le deuil sa compagne Jacinthe Bélair ainsi que Vickie, Valérie et Tristan, les enfants de celle-ci, Alexandre et Jasmine, son frère Denis, ses oncles et tantes, son neveu Francis Desforges et Tammy Lepage et leurs enfants Adèle et Jolan, un cousin, Jo Toronjay, frères et soeur, neveux, nièces, cousins, cousines de la famille.Il laisse aussi dans le deuil ses amis de carrière d'Alberta, Warren Kolts, Sullivan, d'Edmonton, frères d'armes, son ami d'accueil, Blaine Proehel et tous ses amis d'Edmonton, il passa vingt-deux ans dans les "Forces armées canadiennes" ici, au Canada et en Europe. Il était apprécié de tous.La direction des funérailles a été confiée à la188, RUE PRINCIPALE, GRENVILLE, QC(819) 242-2113Pour offrir vos condoléances en ligne consultez: www.desforges.caLes funérailles auront lieu le samedi 28 août 2021 à 13h en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Grenville.En raison des restrictions imposées par la pandémie,. Le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires dans l'église.