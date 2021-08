SÉVIGNY, Gilles



C'est avec le coeur serré que nous annonçons le décès de Gilles Sévigny survenu le 4 mai 2020.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Aline Martel, ses enfants France (Dan) et Lyne, ses petits-enfants Kevin (Sarah), Patrick (Caroline) et Marie-Noëlle, ses arrière-petits-enfants Jasper et Elizabeth, ses frères Claude et David (Diane), sa soeur Manon (Jacques) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le jeudi 2 septembre 2021 de 18h30 à 20h30.Le vendredi 3 septembre 2021 à 10h aura lieu le service funéraire à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine. L'inhumation au Cimetière Lachine suivra.