VIGNEAULT, Gisèle



À Mercier, le 1er août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Vigneault, épouse de feu M. Irénée Bergevin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gilles), Manon (Marcel), Michelle (Marc) et Mario, ses sept petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Elle était la mère de feu Carole et de feu Danielle (feu François).La famille vous accueillera le samedi 28 août 2021 de 10h à midi à la:MICHEL THÉRIAULT4 RUE VERVAIS, MERCIERUne liturgie de la Parole suivra à la chapelle du salon à midi. L'inhumation aura lieu ultérieurement en privé.La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de La Prairie pour les bons soins prodigués.