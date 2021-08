DELMAIRE, Lise



Le 20 août 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Lise Delmaire, épouse de M. Normand Chassé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois fils Yan (Claudine), Maxime (Kathryn) et Karl (Karine), ses petits-enfants Aryane, Jérémy, Nicolas, Olivier, Alexi et Zachary, ses soeurs Hélène et Ginette (Jean-Guy) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 août entre 18h et 21h et le samedi 28 août entre 7h30 et 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Les funérailles se tiendront à l'église St-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, H4E 2L8, le samedi le 28 août à 9h45, suivies de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à l'Hôpital Ste-Justine serait grandement apprécié.