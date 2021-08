DUHAMEL (Noël), Madeleine



Le 7 janvier 2021, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Madeleine Noël, épouse de feu Adrien Duhamel, de St-Antoine-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bibiane (Gérard Bissonnette), Nicole (feu André Paré), Richard (Nicole Maskaleut), Claudine (Nathalie Gaudreault) et Normand, ses petits-enfants: Annie, Christian et Mélanie Bissonnette, Isabelle et Nathalie Paré, Simon et Kathy Duhamel, ses 17 arrière-petits-enfants, une arrière-arrière-petite-fille et sa belle-soeur Pauline Moreau Duhamel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 août 2021 de 19h à 22h au salon de laST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caLes funérailles auront lieu le samedi 28 août 2021 à 11h en l'église de St-Antoine-sur-Richelieu. Le salon ouvrira à 9h la journée des funérailles.Un merci spécial au personnel de l'Accueil du Rivage de St-Antoine-sur-Richelieu pour les bons soins prodigués à notre maman.