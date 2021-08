Grève chez Olymel: le ministre du Travail a convoqué les deux parties

Québec veut dénouer l’impasse qui persiste dans le conflit de travail à l’usine d’abattage de porcs d’Olymel de Vallée-Jonction, après quatre mois de grève.

• À lire aussi: L’arbitrage est nécessaire, tranche le PQ

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a requis la présence des deux parties à son bureau de la Vieille-Capitale, jeudi matin, pour une rencontre au sommet.

«J’ai convoqué la direction d'Olymel et @laCSN à mon bureau de Québec jeudi matin. La situation est critique pour les éleveurs de porcs et nous n’accepterons pas de vivre un nouvel épisode de gaspillage alimentaire. Les parties doivent s’entendre. Il faut que ça cesse», a indiqué le ministre Boulet sur Twitter.

J’ai convoqué la direction d’#Olymel et @laCSN à mon bureau de Québec jeudi matin. La situation est critique pour les éleveurs de porcs et nous n’accepterons pas de vivre un nouvel épisode de gaspillage alimentaire. Les parties doivent s’entendre. Il faut que ça cesse. — Jean Boulet (@JeanBoulet10) August 25, 2021

Mardi, Olymel a menacé de supprimer 500 postes à l’usine d’abattage de Vallée-Jonction, en Beauce, en raison de la grève qui se poursuit depuis avril.

«Il n’y a pas de logique avec une menace de fermeture quand on a une entreprise qui est en manque de main-d’œuvre qui va se débarrasser de 500 travailleurs. Dans ces 500 travailleurs-là, l’employeur a négocié dans les derniers mois avec le gouvernement pour avoir 20 % de personnes immigrantes de plus, puis aujourd’hui il va se débarrasser de ces personnes-là parce qu’elles seront dans les 500. Il n’y a pas de logique dans ce qu’ils apportent, c’est plus de "crinquer" le monde que d’autre chose», a dit le président du Syndicat des travailleurs d’Olymel, Martin Maurice, jeudi matin, à TVA Nouvelles.

En entrevue à LCN, la direction d’Olymel a indiqué qu’il est temps que la grève prenne fin.

«Après quatre mois de grève, devant une situation qui est difficile à tenir au niveau des approvisionnements et auprès de nos clients, vous comprendrez que l’employeur veut voir la fin de ce dossier-là, qui est celui de la négociation, a indiqué Paul Beauchamp, premier vice-président d’Olymel. Et on dit aux travailleurs: [...] vous avez une offre entre les mains qui représente un écart positif de 35 % par rapport à la compétition d’Olymel au Canada, donc je pense que c’est quand même significatif. On dit maintenant c’est le temps de l’accepter ou de la rejeter, et d’accepter les conséquences si jamais il y a rejet. Après quatre mois, nous sommes en droit de savoir où logent les travailleurs.»

Rappelons qu’une entente de principe intervenue entre les deux parties a été rejetée récemment par 57 % des grévistes. À la suite de ce rejet, le ministre Boulet a nommé un médiateur, mais l’opposition a plutôt réclamé l'intervention d’un arbitre ayant le pouvoir d’imposer une solution.

Selon les plus récents chiffres disponibles auprès des Éleveurs de porcs du Québec, plus de 150 000 porcs s’entasseraient dans les fermes en attente d’une place à l’abattoir d’Olymel à Vallée-Jonction.

À VOIR AUSSI