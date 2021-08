La guerre des bandes-annonces

Les bandes-annonces des émissions qui garniront la grille d’automne ont commencé à défiler, tant sur internet qu’à la télé. Jusqu’à présent, celles de L’heure bleue et District 31 suscitent les plus fortes réactions en fiction.

Après avoir pris une pause forcée à cause d’une certaine pandémie de COVID-19, L’heure bleue retrouvera bientôt sa case horaire du mardi soir à TVA. Son public s’est visiblement ennuyé : sur Facebook, sa bande-annonce frôle les 80 000 vues moins d’une semaine après son arrivée.

D’une durée de 90 secondes, elle laisse présager une ultime saison de 12 épisodes moins dramatique que d’habitude. Les auteurs Anne Boyer et Michel D’Astous semblent avoir voulu boucler la boucle de manière paisible. Et, oui, le personnage de David est toujours joué par Nico Racicot. Le comédien a seulement changé de look depuis deux ans.

Quant aux premières images de District 31, qui revient pour une 6e saison le 13 septembre, elles roulent sur ICI Télé depuis lundi. Abondamment décortiquée sur internet, la promo de 30 secondes laisse présager de nouvelles tensions au sein du poste. Des deux personnages ayant effectué leur retour-surprise au dernier épisode présenté au printemps, seule Amélie Bérubé/Miss BBQ (Charlotte Legault) figure dans l’extrait. Peut-être que Yannick Dubeau (Patrick Godin) apparaîtra dans l’écran lundi, quand Radio-Canada présentera la bande-annonce complète du drame de Luc Dionne, ainsi que celles des nouveautés attendues Doute raisonnable avec Julie Perreault et Sans rendez-vous avec Magalie Lépine-Blondeau.

D’Alertes à Révolution

Le retour d’Alertes pique également la curiosité des amateurs. En huit jours, sa bande-annonce a récolté 43 000 visionnements. Celle des Moments parfaits, la nouvelle série chorale de TVA avec Catherine Trudeau, Émile Proulx-Cloutier et Marie-Thérèse Fortin, affichait 27 000 vues mercredi soir, 12 heures après sa mise en ligne.

Quant aux extraits inédits de 5e rang et Toute la vie, ils cumulent respectivement 59 000 et 28 000 vues.

Côté variétés, la bande-annonce de Qui sait chanter ? à Noovo totalise 87 000 visionnements en sept semaines. Si on s’aimait, qui retrouve l’antenne de TVA en septembre, dépasse les 61 000 vues après 48 heures, soit 9000 de plus que Révolution, qui revient pour une troisième saison après une année sabbatique forcée.

Un outil « essentiel »

Les bandes-annonces sont devenues un outil de promotion essentiel en télévision, particulièrement depuis l’arrivée des réseaux sociaux. En 2021, les diffuseurs doivent en préparer plusieurs pour répondre aux différents formats (Facebook, Instagram, YouTube...).

« Les gens sont très friands de bandes-annonces, indique Carole Pelletier, directrice du secteur publicité de Radio-Canada. Quand elles sont bonnes, elles suscitent beaucoup de réactions. Elles sont attendues. Les fans surveillent leurs sorties. »

Pour Fabienne Larouche, qui apporte un soin jaloux aux bandes-annonces des séries qu’elle produit, leur conception relève du tour de force. Et parfois, elles doivent être concoctées avec seulement quelques épisodes en poche.

« Ça doit synthétiser l’histoire, donner le ton, le style, accrocher le téléspectateur, introduire l’esthétique, stimuler la curiosité sans dévoiler complètement les punchs ou créer de fausses attentes... C’est un art en soi. »