La majorité des crimes ne sont pas rapportés à la police au Canada

La majorité des crimes au Canada ne sont pas déclarés à la police et des millions de Canadiens sont touchés chaque année.

C’est ce que montre l’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation, dont les données de 2019 ont été dévoilées mercredi.

On apprend dans les résultats que près de six millions de Canadiens ou leurs ménages ont déclaré avoir été concernés par la criminalité en 2019.

«C'est 1 Canadien sur 5 (19 %) ou son ménage, soit près de 6 millions de personnes de 15 ans et plus, qui a été victime d'au moins un des crimes mesurés dans le cadre de l'ESG de 2019», a indiqué Statistique Canada.

Plus de huit millions d’incidents de victimisation criminelle sont survenus cette année-là, incluant des agressions sexuelles, des vols qualifiés, des voies de fait, des introductions par effraction, des vols de véhicules à moteur ou de leurs pièces, des vols de biens du ménage ou de biens personnels et du vandalisme, a détaillé l’agence fédérale.

«La majorité de ces incidents autodéclarés, soit près de 7 sur 10 (69 %), étaient de nature non violente, a-t-on illustré. Le vol de biens personnels était le type de crime le plus courant, représentant plus du tiers (37 %) de tous les incidents.»

«Parmi tous les crimes mesurés dans le cadre de l'ESG, les agressions sexuelles affichaient le plus faible taux de signalement à la police, 6 % des incidents survenus en 2019 ayant été portés à son attention. Ce chiffre cadre avec les résultats d'autres enquêtes fondées sur l'autodéclaration menées avant et après le mouvement #MoiAussi», a indiqué Statistique Canada.

On a précisé que près de trois Canadiens sur cinq n’ont pas prévenu la police parce qu’ils jugeaient la situation banale (56 %), pas assez importante (53 %), que ça les embêtait de contacter les forces de l’ordre (49 %), que c’était de nature privée (48 %) ou que personne n’avait été blessé (47 %).