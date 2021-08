La vaccination obligatoire à travers le monde

Dans un gym de New York, il faut être doublement vacciné pour s'entraîner; pour manger dans un restaurant aussi, et désormais, pour travailler dans un milieu hospitalier ou pour la Ville, sans quoi un test négatif à la COVID-19 est exigé chaque semaine.

«Les droits fondamentaux et les droits et libertés de chacune des personnes ne sont pas sans limites. Dans le contexte où les gouvernements vont vouloir légiférer là-dessus, eh bien, ça s'inscrit dans une société libre et démocratique. Alors, même si on contrevient à certains droits et libertés, ils ne sont pas absolus, ces droits et libertés-là», a expliqué Me Fanny O’Bomsawin, avocate en droit du travail.

La vaccination obligatoire est surtout imposée au personnel soignant. C'est le cas en France et en Italie.

«Il y a quelque chose d'essentiel dans le fait de travailler pour gagner sa vie. Mais dans certains milieux de travail, il y aura probablement une justification pour assurer la santé et la sécurité des gens, et pour assurer également, dans ces contextes particuliers, la sécurité du public en général», a affirmé l’avocate.

Au Royaume-Uni et en Grèce, la vaccination est obligatoire pour les employés des maisons de retraite, y compris le personnel non médical.

«Votre employeur a tout à fait le droit d'être plus sévère que la réglementation. Durant la pandémie, durant la dernière année et demie, les milieux de travail ont fermé; il y a des éclosions qui ont causé du tort aux entreprises. La vaccination, c'en est un moyen. Ce n’est pas un antidote. Ça n'élimine pas la COVID-19, mais c'est une mesure qui aide à garder nos milieux de travail, à protéger tout le monde. Les employeurs ont toute la marge de manoeuvre pour mettre les mesures en place. Si le vaccin ou le passeport vaccinal doit être exigé de la part des employeurs, moi, je les invite à le faire», a mentionné Steeve Tremblay, consultant en santé et sécuritaire au travail.

Chez les voisins du Sud, les employés fédéraux devront être inoculés ou encore porter le masque en continu, et se soumettre à des tests.

«Je suis très sensible au désir des employés qui disent: "Moi, je voudrais travailler avec des collègues en toute sécurité", et pour les employeurs qui disent: "La façon d'offrir ça, c'est de m'assurer qu'ils sont vaccinés, les collègues, ou bien de leur demander de présenter des résultats de tests négatifs."», a souligné Michel Leblanc, président de la chambre de commerce du Montréal métropolitain.