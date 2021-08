La vie après la pandémie n’est pas toujours simple

Je suis une grand-maman de 83 ans. Je vis dans mon logement et je me débrouille bien avec la cuisine et le ménage. Mes filles m’ont aidée avec les courses pendant le confinement, mais je me suis abstenue de trop leur en demander, vu qu’elles ont l’une et l’autre leur famille dont elles s’occupent.

Pour être franche avec vous, je n’ai pas trouvé ça si dur de vivre seule pendant plus d’un an. J’ai compensé mes retards de lecture, je me suis adonnée à faire des puzzles et remise au tricot. Des activités que je négligeais avant, mais qui m’ont apporté beaucoup de réconfort.

Maintenant qu’on est obligé de reprendre le cours de nos relations familiales et amicales, on dirait qu’il y a une partie de moi qui s’y refuse. Comme si ma petite vie ordinaire et solitaire du confinement allait me manquer.

C’est sûr que j’ai envie de revoir mes enfants et mes petits-enfants, mais pas trop. Et je ne sais pas comment dire ça à mes filles sans les blesser. Car au fond, ce n’est pas trop normal comme attitude, me disait une de mes amies hier.

Anonyme

Détrompez-vous, ce type de sentiment est plus fréquent que vous ne pourriez le supposer. Bien des gens ressentent fortement cette angoisse sourde du retour à la vie sociale. Vous devriez en glisser un mot à vos filles, comme à vos amies d’ailleurs, pour que l’on respecte votre rythme personnel de réintégration.