Laval investit 1,2M$ pour la lutte aux armes à feu

La Ville de Laval a annoncé mercredi investir 1,2M$ afin de mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs de rue.

«On pense qu'aujourd'hui il faut accentuer nos efforts, notamment en raison des événements des dernières semaines», a soutenu Pierre Brochet, chef du Service de police de Laval.

La somme servira à embaucher des effectifs supplémentaires et «agir directement sur le terrain», a précisé M. Brochet, alors que des spécialistes et analystes en renseignement seront ajoutés et mis à contribution.

