Le NPD souhaite s’attaquer aux coûts des factures de téléphone et d’internet

Le leader néodémocrate Jagmeet Singh s’est engagé mercredi à réduire les coûts du téléphone cellulaire et d’internet au Canada s’il était élu, reprochant par la même occasion à Justin Trudeau de ne pas avoir rempli sa promesse dans ce dossier.

«Justin Trudeau, tout comme les conservateurs avant, a permis aux grandes compagnies de télécommunication de voler les Canadiens», a mentionné M. Singh lors d'un déplacement à Windsor, en Ontario, en matinée.

«La plupart des gens paient des centaines de dollars par mois pour des forfaits cellulaires et internet de base – souvent avec un service terrible. C’est inacceptable. La pandémie nous a montré à quel point un accès abordable à ces services est important pour les gens lorsqu’il s’agit de travailler, d’étudier ou même de communiquer avec leurs proches», a-t-il également précisé par voie de communiqué.

Les néodémocrates ont notamment proposé de collaborer avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour obliger les géants des télécommunications à réduire leurs plans en imposant un plafonnement des frais.

M. Singh a aussi insisté sur la mise en place d’un plan pour un accès illimité à internet à un tarif abordable, sans toutefois donner plus de détails sur une fourchette de prix.

«Justin Trudeau a non seulement renoncé à sa promesse de réduire les factures, mais il s’est aussi rangé du bord des géants des télécommunications qui ont fait grimper les tarifs jusqu’à atteindre des niveaux parmi les plus élevés au monde, et ont forcé les gens à en payer le prix», a ajouté le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Interrogé sur la question de l’accessibilité aux télécommunications dans les régions plus éloignées, Jagmeet Singh a reconnu qu’il s’agissait d’un «problème important» et a jugé nécessaire d’assurer un investissement public dans les infrastructures pour mettre fin à cette fracture numérique.

