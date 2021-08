Montréal: retour de la foire commerciale sur l’avenue Mont-Royal

La foire commerciale de l’avenue du Mont-Royal, à Montréal, est de retour à partir de jeudi, et ce, pour quatre jours.

La braderie qui se tient pour la première fois depuis l’émergence de la pandémie aura lieu sur l’avenue piétonne, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum.

Durant la foire, les commerçants seront ouverts en extérieur à partir de 11 h jusqu’à 21 h les deux premiers jours, alors que samedi et dimanche, on prévoit la clôture respectivement à 20 h et à 18 h.

«Cette braderie conviviale, la plus longue à Montréal, se déroulera en toute simplicité en tenant compte des mesures en vigueur, et ce, en contexte de pandémie contrôlée», a indiqué par communiqué la Société de développement de l’Avenue Mont-Royal.

Des spectacles de rue, du théâtre de marionnettes et des prestations de musique traditionnelle sont également prévus en marge de cet événement, notamment le week-end.