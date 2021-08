Nouvelle saison: la condition humaine dans toutes ses contradictions au théâtre Prospero

Grâce à 12 créations et près de 90 artisans, la condition humaine brillera dans toutes ses contractions durant la saison 2021-2022 du théâtre Prospero.

Orchestré pour une dernière fois par l’ancienne directrice Carmen Jolin, le programme des prochains mois regorge de noms connus comme Debbie Lynch-White, Céline Bonnier, Michel Tremblay, Sophie Cadieux et Emmanuel Schwartz, mais également de talents émergents.

Après les laboratoires «La fin de l’homme rouge» (28 et 29 septembre) - dirigé par Catherine de Léan en plein coeur de l’histoire soviétique - et «Akuteu» (2 et 3 octobre) - le récit d’une femme innue que proposera Soleil Launière -, on pourra apprécier «Platonov amour haine et angles morts» (23 novembre au 11 décembre).

Coup d’envoi de la 37e saison du Prospero, cette toute première pièce de Tchekhov traduite par Michel Tremblay mettra en vedette Renaud Lacelle-Bourdon et Violette Chauveau, en plus de compter sur la présence de Debbie Lynch-White et Marie-Laurence Moreau, entre autres.

Suivront un «Solstice d’hiver» (11 au 29 janvier) à la fois caustique, grave et humoristique, ainsi que «Quand nous nous serons suffisamment torturés» (15 février au 5 mars 2022). Cette dernière création permettra d’apprécier la première collaboration scénique entre Céline Bonnier et Emmanuel Schwartz.

Soulignons également le récit-théâtre «The One Dollar Story» (22 mars au 16 avril) que livrera Sophie Desmarais en prêtant ses traits à une femme lancée sur la quête de ses origines et portée par la musique de Leonard Cohen, ainsi que «4.48 Psychose» (15 au 22 mai) qui verra Sophie Cadieux, seule sur scène, jouer une femme prête à regarder la mort dans les yeux. Ce monologue viendra clore la saison.

