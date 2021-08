Pas de vaccination obligatoire pour les policiers du Québec

Contrairement à la police de Toronto, les principaux corps policiers du Québec n’ont pas l’intention de rendre la vaccination obligatoire chez leurs membres.

« Pour l’instant, la Sûreté du Québec n’a pas l’intention d’obliger ses membres à se faire vacciner, a indiqué mercredi la sergente Marythé Bolduc. Depuis le début de la pandémie, nous suivons les orientations et recommandations de la Santé publique et de l’INSPQ. Nous avons et continuons d’encourager notre personnel à se faire vacciner. »

La police torontoise a annoncé mardi que ses employés, autant ceux et celles en uniforme que les civils, devront montrer la preuve d’ici le 13 septembre de leur statut de vaccination.

Lorsque questionné par Le Journal à savoir quelles seraient les conséquences si quelqu’un refuse de divulguer ces informations ou de se faire vacciner, un porte-parole du corps policier de la Ville Reine a mentionné que « la politique et sa mise en œuvre sont encore en cours d’élaboration ».

Désaccord

Rapidement, l’Association des policiers de Toronto a annoncé qu’elle était en désaccord avec cette décision de son employeur et qu’elle manquait de détails qui « sont essentiels pour comprendre les impacts, les délais ou les options potentiellement alternatives disponibles pour nos membres », selon le Globe and Mail.

Du côté du Québec, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a fait savoir au Journal qu’il ne ressentait pas le besoin de rendre la vaccination obligatoire chez ses membres.

Le Service de police de la Ville de Montréal s’est borné à dire qu’il continuait à « monitorer la situation » et qu’il est prêt à s’« adapter, selon son évolution ».

La police de Laval n’avait pas répondu à nos questions au moment de mettre sous presse.