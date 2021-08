Plus de 2700 personnes rapatriées d’Afghanistan

Plus de 2700 personnes ont été évacuées de l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan, depuis le début des opérations de rapatriement menées par Ottawa et qui prendront fin le 31 août, date fixée par le gouvernement américain.

• À lire aussi: Afghanistan: les talibans se sont engagés à laisser partir Américains et Afghans à risque après le 31 août

• À lire aussi: L’angoisse grandit pour des milliers d’Afghans pressés de fuir avant le 31 août

• À lire aussi: Afghanistan: la résistance aux talibans «s'étend énormément», assure le frère du commandant Massoud

«Au total, le Canada a transporté par avion plus de 2700 personnes hors de Kaboul. Ce nombre comprend des réfugiés afghans, des citoyens canadiens et des [relationnistes] ainsi que d’autres ressortissants», a déclaré mercredi le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, lors d’un point de presse sur la situation en Afghanistan.

De ce nombre, plus de 1000 Afghans sont arrivés en sol canadien et plus de 300 d’entre eux vont bientôt terminer leur période de quarantaine pour rejoindre leur nouvelle communauté.

Près de 535 personnes ont d’ailleurs été rapatriées pour la seule journée de mardi, représentant le «vol d’évacuation le plus important à date», selon ce qu’a indiqué mercredi sur Twitter le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan.

«Nous avons mobilisé l’ensemble de notre réseau mondial et cette opération est notre priorité numéro un. Nous traitons les demandes rapidement et avons maintenant approuvé plus de deux tiers de toutes les demandes que nous avons reçues», a également précisé le ministre Mendicino.

Un total de 13 pays se sont coordonnés pour offrir un «pont aérien» à partir de Kaboul et pour évacuer un maximum de personnes de l’aéroport international Hamid Karzai.

«Depuis ma dernière mise à jour de dimanche, je peux signaler que les Forces armées canadiennes ont effectué trois vols supplémentaires transportant des centaines de passagers en sécurité, dont beaucoup de femmes et de jeunes enfants», a ajouté M. Sajjan, lors de ce point de presse.

Ottawa s’est engagé à rapatrier près de 20 000 Afghans au Canada, dont des interprètes qui avaient travaillé en collaboration avec le pays lors de la présence des Forces armées canadiennes en sol afghan, avant le retrait définitif des troupes en 2014.

«Nous allons faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir», a pour sa part réagi le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors de son déplacement mercredi à Surrey, en Colombie-Britannique.