Rentrée télé: plusieurs retours attendus à Télé-Québec

L’heure de la rentrée a sonné chez Télé-Québec avec le retour de nombreuses émissions qui ont fait les beaux jours de la chaîne durant la dernière année, et l’arrivée de quelques nouveautés.

C’est à un lancement optimiste et en présentiel que Télé-Québec avait convié les médias, mercredi matin, en direct de la Scena, dans le Vieux-Port de Montréal. Richard Haddad, le directeur général des contenus de la chaîne, a confirmé le retour des émissions phares comme «Cette année-là» avec Marc Labrèche, «Format familial» de Bianca Gervais et Sébastien Diaz, ou encore «L’indice McSween».

Plusieurs émissions vont aussi célébrer un anniversaire durant la saison. «Génial» en est à sa 12e saison, soit des centaines de tests scientifiques réalisés en studio. Normand Brathwaite animera la 19e saison de «Belle et Bum», alors que Marie-Soleil Michon va débuter la 9e année de «Ça vaut le coup».

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

«Quand on m’a proposé ce projet en 2013, je n’aurais jamais pensé que ça durerait aussi longtemps et que ce serait mon plus long projet professionnel, a plaisanté l’animatrice. C’est une émission dont je suis de plus en plus fière, parce qu’elle s’est modernisée au fur et à mesure des années, et on gagne de plus en plus de téléspectateurs à chaque saison.»

Cet automne marque aussi le retour de séries documentaires comme «De garde 24/7», l’émission la plus écoutée de la chaîne, qui suivra à nouveau le docteur Gagnon dans son quotidien à l’hôpital.

Nouveautés

Quelques nouvelles émissions sont aussi au programme de cette rentrée, dont «Nos années 20», animée par Patrick Lagacé. «C’est une émission de débats avec l’idée de se projeter dans l’avenir, sans volontairement créer de polarisation», a détaillé l’animateur, qui sera aussi de retour à la barre de «Deux hommes en or» à l’hiver.

L’autre nouveauté attendue est «La Une», une série documentaire qui offrira une plongée dans les coulisses des enquêtes journalistiques.

L’offre documentaire de Télé-Québec sera encore exceptionnelle avec plusieurs productions originales québécoises, dont «Le procès», un documentaire de Pierre Craig sur les dérives structurelles du système de justice.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Pour le 20e anniversaire des événements du 11 septembre, le docu-variété «Le 11 septembre et moi» donnera la parole à des Québécois issus de l’immigration qui ont été impactés directement. «Ces événements ont changé beaucoup de choses par rapport à l’image des Arabes, a témoigné Mehdi Bousaidan, qui avait seulement 8 ans à l’époque. On dirait que je me suis donné la mission de redorer cette image, ça m’a poussé à aller vers les arts pour montrer que les Arabes pouvaient être drôles et gentils.»

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Télé-Québec reste une destination prisée par les jeunes en raison de son offre jeunesse pléthorique à laquelle s’ajoute «Les Schtroumpfs», une nouvelle version 3D de la BD de Peyo qui s’actualise aux enjeux actuels de la société. «Passe-Partout» sera quant à elle évidemment de retour pour une 4e saison, avec de nouvelles chansons originales.

Hiver 2022

Il faudra toutefois attendre la fin de l’année et l’hiver pour découvrir un tsunami de nouvelles productions originales qui s’annoncent très intéressantes, comme l’émission «C’est humain» animée par Marie-Soleil Dion, «En ligne» de Mehdi Bousaidan qui va décortiquer l’univers du numérique, la série intrigante «Je ne suis pas un robot» avec Geneviève Schmidt, ou encore la série documentaire «La vigne est belle» sur les vignobles québécois.