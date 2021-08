Santé mentale: une pluie de financement promise par les conservateurs

Les conservateurs se sont engagés mercredi à débloquer des fonds à coût de plusieurs milliards de dollars pour agir pour la santé mentale, réitérant par la même occasion leur engagement d’augmenter de 6 % par année les transferts en santé pour les provinces.

Le parti d’Erin O’Toole a ainsi assuré qu’il souhaitait collaborer avec les provinces sur les investissements dans les soins de santé mentale afin de «fournir suffisamment de financement par le biais des transferts en santé».

«Comme pays, nous devons reconnaître que la santé mentale fait partie de la santé. Nous avons énormément de travail à faire pour éliminer les préjugés et établir des systèmes de soins de santé mentale mieux intégrés partout dans le pays », a avancé M. O’Toole par communiqué pour dévoiler son «Plan d’action canadien pour la santé mentale».

Un crédit d’impôt de 25 % sur trois ans pour les employeurs afin de financer les coûts d’une protection de santé additionnelle serait aussi mis en place par les conservateurs pour la protection de la santé mentale des travailleurs.

Le parti conservateur a par ailleurs promis de verser une somme de 150 millions $ pour financer les organismes à but non lucratif pour les programmes de santé mentale, d’investir 1 milliard $ sur cinq ans pour des initiatives de programmes autochtones pour les soins de santé mentale ainsi que de créer une ligne téléphonique nationale de prévention du suicide.

Avec cette nouvelle annonce, le Parti conservateur du Canada a remis l’enjeu de la hausse des transferts en santé au cœur de la campagne électorale, tout en promettant de débloquer 60 milliards $ additionnels pour les soins de santé au cours des 10 prochaines années.

«Ça va être la plus forte augmentation des investissements fédéraux pour la santé depuis des décennies et ça va permettre aux provinces d’investir dans la santé mentale», a déclaré en matinée M. O’Toole lors d’un point de presse à Brantford, en Ontario, assurant qu’il sera «partenaire» avec les provinces et non en «confrontation».

Rappelons que la question de l’augmentation des transferts en santé avait été lancée dès les premiers jours de la campagne électorale, le Bloc québécois ayant réclamé une hausse sans condition de ces transferts «à hauteur de 35 % des coûts totaux» après la demande unanime des provinces à ce sujet.

Les chefs libéral et néodémocrate, Justin Trudeau et Jagmeet Singh, se sont aussi dits favorables à la hausse des transferts en santé, laissant toutefois dans le flou un possible empiètement sur les compétences provinciales.

