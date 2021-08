Sherbrooke: la construction de la nouvelle école secondaire n’est pas approuvée

La construction de la nouvelle école secondaire Mitchell-Montcalm a été de nouveau repoussé par le gouvernement du Québec, mardi soir, au grand dam des parents d’élèves qui l’attendent depuis un moment.

Estimée aux couts de 150 millions $, la construction du nouvel établissement, situé à Sherbrooke en Estrie, aurait permis d’accueillir 2120 étudiants s’il avait obtenu le feu vert du ministère de l’Éducation.

Pour pallier la surpopulation de l’école actuelle, le Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) devra recourir à des unités modulaires pour y faire de l'enseignement à partir de l’année 2022-2023.

L’établissement scolaire actuel est vétuste et désuet. Sa construction remonte à 1915 et ne possède qu’une seule salle de toilettes, tandis que la cafétéria est utilisée pour les cours d'éducation physique. Le pavillon doit accueillir, cette année, 600 élèves, soit une centaine de plus que sa capacité normale.

Selon les projections démographiques, il manquerait 652 places dans les écoles secondaires de Sherbrooke pour l’année scolaire 2022-2023 et 749 places pour l’année 2024-2025. Le besoin pourrait grimper jusqu’à 830 places en 2026-2027.

Et ces projections ne tiennent pas compte du mouvement migratoire et l'ajout de la clientèle issue de l'immigration.

Dans les faits, c’est de 1200 nouvelles places dont la Ville aurait besoin d’ici 2029.