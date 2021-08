Soins des aînés à domicile: Québec «va frapper un mur» s’il n’investit pas plus

Québec devrait bâtir 2000 places de CHSLD chaque année pour combler la demande d’ici 20 ans, selon une étude, qui conclut que le gouvernement doit plutôt investir massivement dans les soins à domicile pour éviter « de frapper un mur ».

« Ça va coûter plus cher », prévient d’emblée Alain Dubuc, conseiller stratégique à l’Institut du Québec (IDQ), qui vient de publier une étude illustrant la tâche titanesque qui attend la province en matière de soins aux aînés.

D’ici 10 ans seulement, le nombre de Québécois âgés de 75 ans et plus fera un bond de 50 %, soit près de 400 000 personnes.

À ce rythme, « le nombre de places en CHSLD, qui se maintient [autour] de 40 000 depuis 15 ans, devrait augmenter d’environ 2000 par année sur une période de 20 ans ».

L’étude dénote que le Québec compte déjà plus de résidents en CHLSD, en ressources intermédiaires et en résidences pour aînés (RPA) qu’ailleurs au pays et dans le monde.

Et plus de 80 % d’un crédit d’impôt pour encourager le maintien à domicile abouti dans les RPA.

« On n’a pas fait les bons choix en termes de finances publiques [...] Aller vers le moins cher donne de meilleurs résultats », précise M. Dubuc, au sujet des soins à domicile.

important Retard

Professeur à HEC, il a constaté que malgré l’ajout récent de sommes importantes, le Québec accuse un important retard.

« Le Québec ne s’est pas ajusté à l’augmentation du nombre de personnes âgées. Les dépenses par personne pour le soutien à l’autonomie, quand on tient compte de l’inflation et des coûts de système, ont baissé entre 2002 et 2018 [...] En 2002-2003, 34,7 % des Québécois de 75 ans et plus bénéficiaient de soins à domicile financés par l’État alors que cette proportion est passée à 26,7 % en 2019. »

D’ailleurs, Le Journal révélait en juin que malgré une augmentation des services de soins à domicile, la liste d’attente a gonflé de 20 % dans la province.

« La COVID-19 nous a montré que les gens qui restent à la maison meurent moins et ne sont pas prisonniers de leur institution », résume M. Dubuc.

Investir dans les soins à domicile