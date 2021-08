Tour d'Espagne: une arrivée des plus spectaculaires

(Sportcom) – Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) semblait se diriger vers son deuxième triomphe du Tour d’Espagne 2021, mercredi, mais il a manqué d’énergie dans la dernière ligne droite du parcours et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en a profité.

Le double champion en titre a explosé dans les 100 derniers mètres de la course pour dépasser tous ses rivaux et remporter cette 11e étape. Dans une arrivée des plus spectaculaires, le Slovène a signé sa seconde victoire à la Vuelta cette année, après avoir remporté le contre-le-montre présenté en lever de rideau.

Pour ce faire, il a dû se surpasser devant Enric Mas (Movistar), le premier à lancer le sprint au final de cette sortie de 134 kilomètres, la plus courte de la compétition. La stratégie s’est avérée infructueuse pour Mas, l’Espagnol n’ayant pu suivre le rythme de Roglic lorsque celui-ci y est allé de son effort maximal. Le gagnant a terminé avec trois secondes d’avance.

Le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar, +5 secondes) a quant à lui fini troisième de cette étape.

De son côté, Nielsen (+49 secondes) a pris le 25e échelon. Membre de l’échappée du jour, le Danois s’était détaché de son groupe dans la montée de Puerto de Locubin. Après avoir couru en solo pendant près de 20 km à la fin de l’épreuve, il n’a pu résister à la poussée de ses concurrents au sprint.

Pas de changement

Le Norvégien Christian Odd Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a pour sa part pris le 10e rang, ce qui lui a permis de conserver le maillot rouge de meneur au classement général provisoire. Il détient toujours 58 secondes d’avance sur le Français Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits), deuxième devant Roglic (+1:56).

AFP

Pour sa part, le Québécois James Piccoli (Israel Start-Up Nation) s’est classé 87e lors de cette 11e étape. Le Québécois a une fois de plus signé la meilleure performance pour son équipe, terminant à un peu plus de neuf minutes du vainqueur.

Le grimpeur montréalais pointe en 59e place du classement général provisoire.

La 12e étape du Tour d’Espagne aura lieu jeudi. Les cyclistes se mesureront à un parcours montagneux de 175 km qui les mènera jusqu’à Cordoue.