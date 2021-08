Toutes mes excuses Teoscar!

Au début de la dernière saison, avec l’arrivée de George Springer à Toronto, il y avait congestion chez les voltigeurs. Toutefois, l’absence prolongée de Springer a changé les données.

Randal Grichuk a saisi sa chance et s’est imposé comme voltigeur de centre. Il n’est donc plus question de l’envoyer ailleurs.

Si j’avais eu à choisir entre échanger Grichuk, Lourdes Gurriel jr et Teoscar Hernandez, j’aurais probablement opté pour Teoscar que je respectais bien comme frappeur, mais qui était moyen en défensive et trop souvent enclin à la paresse.

Je dois admettre que j’ai changé d’idée !

Teoscar est redevenu le redoutable cogneur qu’il était l’an dernier et il se veut une des raisons pour lesquelles les Blue Jays sont dans la course aux séries.

Le plus utile à son équipe ?

Vladimir Guerrero jr a connu une sérieuse baisse de régime en attaque et Teoscar, Springer et Marcus Semien ont pris les bouchées doubles.

Avant sa blessure au genou, Springer était redevenu un premier frappeur d’élite, tandis que Semien ne semblait pas incommodé au deuxième, troisième ou quatrième rang du rôle offensif. De retour au premier échelon, il n’a pas ralenti d’un cran.

Teoscar, lui, se débrouille avec brio pour compléter la menace. D’ailleurs, lors du mauvais voyage à Anaheim, Seattle et Washington (dossier de deux victoires et six revers), Teoscar a été vraiment le seul, avec Semien, qui a évité un véritable désastre aux « Geais Bleus ».

Tellement que je crois qu’il a ajouté son nom à ceux de Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles, et de Guerrero jr à la liste des candidats possibles au titre de joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine.

La polyvalence de Gurriel Jr

Reste Gurriel jr.

Armé d’un bras canon au champ gauche, il doit maintenant se familiariser avec le premier coussin où il se débrouille passablement bien depuis quelque temps. Ou encore, les Jays doivent-ils, comme le suggère mon collègue Rodger Brulotte, l’installer au troisième coussin ?

Bien que j’adore le gant de Santiago Espinal au coin chaud de l’avant-champ, il ne représente pas la puissance offensive que l’on associe habituellement à un joueur de troisième coussin. Gurriel jr a déjà prouvé qu’il pouvait s’adapter aux changements, comme il l’a fait en passant du deuxième but au champ gauche et maintenant au premier coussin.

On pourrait le mettre au coin chaud en début de rencontre, lui permettre deux ou trois présences au bâton et ensuite, si les Jays ont pris les devants, lui substituer Espinal en défensive pour la fin de la rencontre. Malheureusement, je doute que les rappels d’Otto Lopez et de Kevin Smith soient la solution au troisième coussin.

Un dossier à suivre...

En définitive, avec le retour des Jays à domicile, il appartient aux lanceurs, autant les partants que les releveurs, de retrouver leur aplomb pour que les Blue Jays soient toujours des candidats aux éliminatoires.

Il faut garder Semien

Dans le contexte actuel, je crois qu’il serait sage de voir les Jays entreprendre des négociations avec Semien en vue d’un prochain contrat.

Surtout que l’avenir de Cavan Biggio semble de moins en moins prometteur. Biggio a été blessé plus souvent qu’à son tour cette saison et le fait qu’il ait perdu son poste au deuxième coussin, avec l’arrivée de Semien, l’a visiblement dérangé.

Il n’est plus le même au bâton, s’élance sur de mauvais lancers et il a aussi perdu la bonne habitude d’utiliser le champ opposé. Sans oublier qu’il ne vole plus de buts, lui qui, en 2019 et en 2020, avait réussi 20 larcins sans être pris en défaut une seule fois.

Sa polyvalence n’est pas à négliger, surtout qu’il est un frappeur gaucher.

Par contre, si les Jays mettaient la main sur un bon joueur offensif au troisième coussin ou encore si on décidait de donner une chance à Gurriel jr au coin chaud, son avenir à Toronto serait plus qu’incertain.

Gaylord Perry

L’ancien artilleur Gaylord Perry peut se vanter d’avoir connu des saisons de 20 victoires avec trois équipes différentes. Il a signé des campagnes de 21-8 et 23-23 avec les Giants de San Francisco en 1966 et 1970, de 24-16 et de 21-13 avec les Indians de Cleveland en 1972 et 1974 et de 21-6 avec les Padres de San Diego en 1978. Il a aussi été le premier lanceur âgé de 40 ans à remporter le trophée Cy-Young, en 1972 avec les Indians. Cette année-là, il avait commencé 40 matchs, lancé une fois en relève et complété 29 de ses sorties. Perry a été admis au Temple de la renommée en 1991. Il est en pays de connaissance, car 17 de ses anciens coéquipiers s’y trouvent.

Barry Bonds

Quel frappeur des majeures a mérité le Bâton d’argent le plus souvent ? L’ancien des Pirates de Pittsburgh et des Giants possède une collection de 12 de ces bâtons, soit plus que n’importe quel autre cogneur des majeures. Non seulement Barry Bonds était-il un redoutable frappeur, mais il était un excellent voltigeur puisqu’il revendique huit Gants d’or, soit plus que tous les autres voltigeurs de la Ligue nationale. Faut-il aussi mentionner que Bonds était tout un voleur de buts, car il a réussi 514 larcins au cours de sa carrière de 22 saisons dans les majeures. Et dire qu’il n’a pas été encore admis à Cooperstown...

Larry Walker

Le Canadien Larry Walker est le seul frappeur qui a affiché une moyenne de, 350 ou mieux lors de quatre saisons en cinq ans depuis que Tony Gwynn avait réalisé l’exploit. L’ancien des Expos a frappé pour, 366, 363, 379, 309 et 350 de 1997 à 2001. Walker fait également partie de deux clubs très sélects, car il est l’un des trois seuls Canadiens qui ont gagné le trophée du joueur le plus utile à son équipe, avec Justin Morneau et Joey Votto. De plus, il est l’un des deux seuls Canadiens élus au Temple de la renommée, avec Ferguson Jenkins. Il est aussi le seul du baseball majeur à présenter une fiche d’au moins 350 circuits (383), 200 buts volés (230), une moyenne au bâton de, 300 (,313) et une moyenne de présence sur les buts de, 400.

John Smoltz

L’ancien des Braves d’Atlanta est le seul lanceur qui a réussi l’exploit d’avoir signé le plus de victoires en une saison ainsi que le plus de sauvetages comme releveur. John Smoltz a remporté 24 gains comme partant en 1996, puis, en 2002, devenu releveur, il a sauvegardé 55 gains de son équipe. Pour les puristes, disons que c’est John Clarkson qui détient le record de victoires dans l’histoire des Braves, soit avec 49, mais c’était en 1889 ! Smoltz a été élu au Temple de la renommée en 2015.