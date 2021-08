Un nouveau parti dans Outremont

Exclu par l’équipe Coderre, le conseiller municipal Jean-Marc Corbeil a choisi de fonder sa propre formation politique baptisée le Parti Outremont, en vue des prochaines élections.

«Pour éviter aux Outremontais de devoir choisir entre la peste et le choléra et mettre fin au cercle vicieux du "plus de taxes, moins de services", le Parti Outremont propose aux Outremontais une option claire centrée sur la seule défense de leurs priorités», a déclaré par communiqué M. Corbeil, mercredi.

Le parti présentera deux autres candidats dans l’arrondissement, soit Céline Forget pour le district de Joseph-Beaubien ainsi que Simon Latraverse dans Jeanne-Sauvé.

En mars dernier, la Commission municipale du Québec (CMQ) avait suspendu M. Corbeil pour une période de 45 jours sans salaire pour s’être mis dans une situation de conflit d’intérêts au conseil d’arrondissement. En 2019, il s’était opposé à une demande de permis pour la rénovation d’un restaurant, qui le poursuivait déjà pour la somme de 14 600 $.

À la suite de ce verdict, Ensemble Montréal, le parti de Denis Coderre, avait choisi de l’exclure de son équipe.