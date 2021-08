Une douzaine de cas chez les Elks d’Edmonton

Les Elks d’Edmonton ont indiqué mercredi qu’un total de 12 joueurs avaient été déclarés positifs au coronavirus depuis leur match contre les Lions de la Colombie-Britannique disputé jeudi à Vancouver.

Ayant vu son duel de cette semaine face aux Argonauts de Toronto reporté, la formation albertaine a précisé que cinq cas avaient été détectés à la suite des tests réalisés samedi; quatre autres se sont ajoutés aux examens du lendemain, puis deux pour la journée de lundi et un pour mardi. Aucun instructeur ou employé du club n’a été frappé par la COVID-19.

Par voie de communiqué, les Elks ont précisé que tous leurs porte-couleurs, entraîneurs et membres du personnel demeurent en isolement à la maison. Les tests quotidiens se poursuivent également et les conclusions de ceux effectués mercredi devaient être connues à l’interne le lendemain et annoncées vendredi.

Ayant défait les Lions 21 à 16 pour freiner une séquence de deux revers, Edmonton avait annulé son entraînement de dimanche et les suivants après la confirmation des cas positifs. L’équipe reprendra ses activités seulement quand elle obtiendra l’assurance de la part de ses médecins et de la Santé publique qu’il est sécuritaire de procéder en ce sens.