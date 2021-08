LAVOIE, Maurice PSS



a été rappelé à Dieu le 17 août 2021, à Montréal, à l'âge de 95 ans.Né à Montréal le 13 mai 1926 dans le foyer de Henry Lavoie et Dorilla Blain, ordonné prêtre le 31 mai 1953, incardiné au diocèse catholique de Montréal, admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1955.Il laisse dans le deuil ses frères Florian (prêtre dominicain) et Gabriel (Paulette), ses neveux Richard, André et Normand, sa nièce Sylvie, ses confrères sulpiciens, ses élèves et un grand nombre de personnes rattachées à divers titres au Camp Olier, duquel il a été cofondateur et animateur constant pendant plus de 60 ans.Le samedi 28 août 2021 au 2065, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Qc, H3H 1G6, se tiendra :L'exposition du cercueil de 8 h 30 à 10 h 15, au ParloirLa célébration de l'Eucharistie des funérailles à 10 h 30, à la chapelle de la Présentation de la Vierge Marie, présidée par S. E. Mgr Emilius Goulet, PSS, archevêque émérite de Saint-Boniface.Une semaine plus tard, en privé, avec les cendres, ses confrères prêtres de la Résidence du Séminaire de Saint-Sulpice auront la célébration de l'eucharistie dans leur Chapelle.Le respect des mesures sanitaires en vigueur s'applique dans ce cas, notamment la distanciation et le porte du couvre-visage. Afin de mieux vous accueillir, vous êtes invité à confirmer votre présence au 514 935 1169, au plus tard le vendredi 27 août avant 16 h 30.Au cours des semaines qui suivront aura lieu la mise en colombarium des cendres, dans la Crypte de Les Prêtres de Saint-Sulpice qui se trouve sous la chapelle de la Présentation de la Vierge Marie.Dans la foi, les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal partagent l'espérance qui s'enracine dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé dans la célébration de l'Eucharistie. Ils vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'action de grâces pour la vie et le ministère sacerdotal que M. Maurice Lavoie a exercé pendant 68 ans. RIP