Abus sur sa belle-fille: 69 mois de détention pour un pédophile

Pour avoir abusé de sa belle-fille de 10 ans qui avait déjà été agressée par son grand-père, un homme de 34 ans a été condamné à un peu moins de six ans de détention, jeudi.

Au moment où le pédophile commet ses agressions, «il sait que [la victime] a subi des abus sexuels du conjoint de sa grand-mère», a déclaré la juge de la Cour du Québec, Rachel Gagnon, au moment de rendre sa sentence au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, en Chaudière-Appalaches.

La juge a précisé que le délinquant était au courant de l’état «de fragilité de la victime» à cause de ses traumatismes antérieurs, et qu’il ne pouvait ignorer «qu’en la victimisant à nouveau, il lui causerait un tort important».

Les abus se sont déroulés sur une période de trois mois et demi durant l’été 2020, dans la petite municipalité beauceronne de Saint-Hénédine. Le criminel, qui était en couple avec la mère de la victime depuis trois ans, a agressé l’enfant à six reprises en posant gestes très intrusifs.

«Il s’agit d’un cas flagrant d’abus de confiance et d’autorité», a affirmé la magistrate, ce qui constitue un facteur aggravant.

Les répercussions psychologiques sur la jeune victime que la juge a décrites sont d’une grande ampleur. «Elle a un sentiment de culpabilité [...], elle est triste, a perdu toute sa joie de vivre, manifeste de l’indifférence pour tout ce qui l’entoure, se referme sur elle-même et s’isole. Elle se sent brisée et irrécupérable», a relaté la juge Gagnon.

Le rapport prépénal montre que le délinquant a un problème d’alcoolisme et que «les délits reprochés auraient tous été commis alors qu’il était sous l’influence de l’alcool», a dit celle qui préside le tribunal. Ce même rapport indique que le pédophile entretient des distorsions cognitives et qu’il présente un risque de récidive au-dessus de la moyenne.

Lors des observations sur la peine, la Couronne avait demandé une sentence qui oscillait entre six ans et demi et sept ans, alors que la défense avait réclamé une peine de 24 mois. La magistrate a finalement tranché et inflige une sentence de 69 mois, à laquelle il reste 52 mois à purger, une fois la détention provisoire soustraite.

En plus de la peine d’emprisonnement, le malfaiteur devra fournir un échantillon d’ADN et sera inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité.