Afghanistan: le Canada a cessé ses opérations d'évacuation

La mission des Forces armées canadiennes a pris fin jeudi à l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan.

• À lire aussi: Quelle menace représente le groupe État islamique en Afghanistan ?

«L’opération d’évacuation a cessé et la majorité du personnel a quitté l’aéroport international Hamid Karzai il y a environ huit heures. Une petite contingence reste au sol pour appuyer la coordination de notre pont aérien», a indiqué lors d’un point de presse jeudi matin le général Wayne Eyre, chef d’état-major par intérim de la Défense canadienne.

Le retrait des troupes canadienne et internationale se fait à la demande des États-Unis, qui souhaitent que l’espace aérien soit libéré avant la date de fin des opérations qui est fixée au 31 août, a précisé le général.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, avait annoncé mercredi que plus de 2700 personnes avaient été évacuées de Kaboul depuis le début des opérations par Ottawa et que plus de 1000 Afghans sont déjà arrivés en sol canadien.