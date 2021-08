Attaque à Kaboul: Trump déplore une tragédie qui «n'aurait jamais dû avoir lieu»

WASHINGTON, États-Unis | L’ex-président américain Donald Trump, très critique des décisions de son successeur Joe Biden en Afghanistan, a dénoncé jeudi une tragédie qui «n’aurait jamais dû avoir lieu» après l’attentat qui a tué douze militaires américains près de l’aéroport de Kaboul.

«Cette tragédie n’aurait jamais dû avoir lieu, ce qui rend notre peine encore plus profonde, et plus difficile à comprendre», a déploré le républicain dans un communiqué. Son épouse Melania Trump et lui envoient aussi leurs condoléances «aux familles des civils innocents qui sont morts aujourd’hui dans l’attaque sauvage à Kaboul», qui a aussi blessé quinze militaires américains.

