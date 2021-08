Berlin: Angela Merkel, un bilan en demi-teinte

Une gestionnaire de crise hors pair mais sans grande vision: Angela Merkel, qui s’apprête à quitter le pouvoir après 16 années et avec une popularité au zénith, laissera un héritage contrasté.

Gestion de crise

« La vie sans crises est plus facile, mais quand elles sont là, il faut y faire face». Angela Merkel avait résumé son credo le 22 juillet.

La dirigeante allemande avait alors énuméré les cinq crises majeures auxquelles elle aura été confrontée, de la crise financière de 2008 à la pandémie de Covid-19, en passant par le sauvetage de l’euro, l’afflux de réfugiés syriens et irakiens en 2015 et le réchauffement climatique.

L’accueil de réfugiés restera sans doute comme la décision emblématique de l’ère Merkel. Ses soutiens soulignent un acte de courage.

La gestion de la crise sanitaire a également valu des louanges à Mme Merkel.

Ses interventions sobres et pédagogiques et les bons résultats obtenus dans les premiers mois de l’épidémie restent en mémoire, malgré une mouvance « corona-sceptique » très active et des vagues suivantes plus meurtrières.

D’autres crises ont en revanche attiré les critiques, en particulier la situation grecque en 2011. L’Allemagne de Mme Merkel avait fait preuve d’intransigeance à l’égard d’Athènes, poussant le pays au bord de la faillite, ce qui lui a valu de solides inimitiés en Europe.

Influence grandissante de l’Allemagne

En 16 années, le rôle joué par l’Allemagne sur la scène internationale a évolué.

La relation transatlantique, abîmée durant la présidence de Donald Trump, reste un pilier pour Berlin.

Mais la chancelière a aussi approfondi les relations avec d’autres puissances, au nom de sa vision multipolaire des relations internationales.

En pleine montée des populismes, Mme Merkel avait même été désignée par le New York Times comme la nouvelle « leader du monde libre ».

L’influence allemande a ainsi grandi en Asie ou en Afrique, continent où elle s’est rendue beaucoup plus souvent que ses prédécesseurs.

Mme Merkel a aussi cultivé des liens étroits avec la Russie de Vladimir Poutine, avec qui elle partage un passé du côté soviétique du Rideau de fer.

Les affaires d’espionnage, l’annexion de la Crimée ou l’empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny n’ont pas fait dévier Mme Merkel de sa volonté de maintenir le dialogue avec la Russie, avec qui elle a mené le chantier controversé du gazoduc Nord Stream 2.

Mme Merkel s’est aussi rendue à de nombreuses reprises en Chine, partenaire commercial majeur, quitte à se voir régulièrement accusée de placer les intérêts économiques de son pays avant la question des droits de l’homme.

La Bundeswehr, malgré sa vétusté, a aussi élargi son terrain d’action sous ses différents mandats, en intervenant notamment avec la France au Sahel.

Moteur économique de l’Europe

« Homme malade » de l’UE au début des années 2000, l’Allemagne est (re)devenue la première puissance économique du continent, fondée sur des excédents commerciaux faramineux et une gestion budgétaire rigoureuse.

Le taux de chômage a fondu en 16 ans, de 11,2% à 5,7% en juillet, dans un marché encore fortement fragilisé par la pandémie.

De fortes disparités demeurent toutefois entre ouest et est, avec des Länder d’ex-RDA souvent tenus à distance du miracle économique allemand. La proportion de mini-jobs mal rémunérés reste aussi importante.

La « chancelière du climat » déçoit

Depuis 2005, « il ne s’est pas passé suffisamment de choses” pour lutter contre le réchauffement, avait admis le 22 juillet Mme Merkel, convaincue cependant d’avoir « consacré beaucoup d’énergie » à cette question.

Mme Merkel avait notamment surpris en décidant brutalement en 2011 d’en finir avec l’énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima.

Ancienne ministre de l’Environnement d’Helmut Kohl, un temps surnommée la « chancelière du climat », Mme Merkel a dû rehausser au printemps les objectifs de l’Allemagne, sous la pression de la Cour constitutionnelle qui les jugeaient trop peu ambitieux.

Poussée de l’extrême droite

Les élections de 2017, qui ont sacré la chancelière pour la quatrième fois consécutive, ont surtout été marquée par l’entrée inédite du parti d’extrême droite Alternative pur l’Allemagne (AfD) au parlement.

Ce parti islamophobe, dont la frange la plus radicale est issue du mouvement néonazi, a surfé sur les craintes suscitées par l’accueil de migrants en 2015 pour se développer, en particulier en ex-RDA où il joue les premiers rôles.

Plus inquiétant encore, la menace terroriste d’extrême droite supplante désormais le risque jihadiste, avec plusieurs attaques meurtrières. Les agressions antisémites sont elles aussi en hausse.

L’Europe, un goût d’inachevé

« L’UE est en moins bon état que lors de l’arrivée au pouvoir de Merkel en 2005 », abonde le magazine Der Spiegel, en citant le manque de « vision » de la chancelière, « le fossé sur les questions financières entre le Nord et le Sud », le Brexit et la montée des démocraties illibérales.

Convertie en 2020 à la mutualisation des dettes, Mme Merkel n’avait pas saisi au bond les propositions de réforme du président français trois ans auparavant, un attentisme critiqué jusqu’en Allemagne.