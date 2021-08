Conflit chez Olymel: le ministre Boulet veut qu'un arbitre tranche

La «rencontre de la dernière chance» tenue jeudi matin au bureau du ministre du Travail en présence de la direction d’Olymel et de la CSN a été «constructive» et la balle est maintenant dans le camp du syndicat.

C’est ce qu’a affirmé après coup le ministre Jean Boulet, en disant que l’arbitrage de différends est la «meilleure approche pour régler rapidement un conflit qui dure depuis trop longtemps».

Selon M. Boulet, la partie patronale a déjà donné son feu vert à l’arbitrage de différends, mais les deux parties doivent demander l'intervention d'un arbitre pour que la procédure puisse aller de l'avant.

«La rencontre s’est déroulée de manière constructive. J’ai déjà eu un écho favorable de l’employeur, qui serait prêt à emprunter la voie de l’arbitrage de différends. La balle est maintenant dans le camp du syndicat», a dit le ministre Boulet.

«Si j’ai la demande des deux parties d’ici 17h cet après-midi, je m’engage à déférer le dossier à l’arbitrage [vendredi] matin, et, quand le ministre défère à l’arbitrage, ça a pour effet de mettre fin au conflit de travail. On revoit le protocole de retour au travail et la grève est terminée, et ça nous permettrait d’éviter le licenciement massif de 500 personnes lundi prochain», a-t-il ajouté.

La direction d’Olymel a confirmé plus tard en matinée avoir accepté l’arbitrage pour régler le conflit de travail à Vallée-Jonction.

«Après quatre mois de grève, la direction d’Olymel a jugé qu’elle doit répondre favorablement à la proposition d’arbitrage du ministre du Travail. Bien que notre entreprise estime préférable une entente négociée, nous croyons que cette proposition d’arbitrage du ministre est la seule voie de sortie de cette crise, notamment pour réduire la pression devenue insoutenable pour les éleveurs de porcs», a indiqué Paul Beauchamp, premier vice-président chez Olymel, dans un communiqué.

«Il s’agit également de la seule solution permettant d’éviter la réduction de nos opérations à l’usine de Vallée-Jonction et la suppression de plus de 500 emplois, devenue nécessaire si la grève devait se prolonger au-delà de dimanche prochain», a ajouté M. Beauchamp.

La grève à l’usine d’abattage de porcs d’Olymel de Vallée-Jonction, en Beauce, est en cours depuis avril dernier. Une entente de principe intervenue plus tôt ce mois-ci a été rejetée à 57 % par les syndiqués. Jusqu'ici, le médiateur nommé dans le dossier n'a pu dénouer l'impasse.

En raison du conflit, plus de 150 000 porcs sont en attente dans les fermes en vue de se rendre à l'abattoir, selon les Éleveurs de porcs du Québec.

