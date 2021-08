Contrats publics: Terrebonne veut récupérer une partie de l’argent public payé injustement

La Ville de Terrebonne, dans Lanaudière, n’a pas renoncé à récupérer l’argent public payé en trop dans les contrats qui ont fait l’objet de fraudes et de collusion de 2002 à 2010 par certaines entreprises.

Pour ce faire, la Ville a confirmé jeudi qu’elle met sur pied un bureau de projet qui sera sous l’autorité de sa Direction du greffe et des affaires juridiques.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la population de Terrebonne. Dans le passé, quelques firmes et entrepreneurs ont dominé le marché de la Ville de Terrebonne. Des pratiques d’affaires déplorables ont malheureusement mené à de la fraude et à de la collusion dans l’octroi et la gestion de contrats publics. Nous allons enfin pouvoir récupérer certaines des sommes payées injustement, à l’instar de Montréal et de Laval », a expliqué le maire de Terrebonne, Marc-André Plante.

Deux avocats et deux conseillers en analyse du renseignement ont été embauchés pour achever la préparation des rapports et des procédures judiciaires découlant des éléments de preuve amassés, a indiqué l’administration du maire Marc-André Plante, dans un communiqué.

Le bureau de projet aura jusqu’au 15 décembre 2022 pour engager des procédures judiciaires, le cas échéant, en vertu de la loi 26 qui permet de récupérer des sommes payées injustement dans le cadre de fraudes ou de manœuvres dolosives liées à des contrats publics.

«[...] La loi 26 crée une présomption en faveur de la Ville qui fixe le préjudice à 20 % des montants payés, a-t-on souligné. Si la preuve en est faite, cela permet donc à la Ville victime de la manœuvre frauduleuse d’établir que le montant est supérieur à celui de la présomption. Ainsi, le bureau de projet n’aura pas à établir les montants du préjudice pour récupérer ces 20 %.»