Cybersécurité: lutter contre les géants technologiques ou collaborer?

Si mon attention, comme celle d'un peu tout le monde ces jours-ci, se tourne d’abord vers la situation en Afghanistan ou les négociations budgétaires du Congrès américain, j’ai été interpellé par des articles liés à une autre thématique qui me semble tout aussi importante.

Vous savez probablement déjà que le gouvernement américain entretient une relation complexe avec les géants technologiques, dont les géants du web. Presque tout le monde connaît la signification de GAFA ou de GAFAM (Google, Apple, Facebook et Amazon, auxquels on ajoute parfois Microsoft), signe de l’influence de ces grandes compagnies sur notre monde, mais aussi d’une domination qu’on considère comme malsaine ou abusive.

Il y a peu, nous apprenions que l’administration Biden avait retenu les services de Jonathan Kanter pour coordonner le travail de la section antitrust de son département de la Justice. Expérimenté et compétent, Kanter a pour mission de tenir en respect des géants dont le développement atteint le stade monopolistique.

Il ne s’agit pas de la première embauche d’une personnalité crédible pour étoffer les rangs du département de la Justice dans ce dossier, mais on peut légitimement se demander comment l’équipe du 46e président pourra affronter efficacement de grandes compagnies alors que, dans un autre dossier, on leur demande de collaborer avec le gouvernement.

Les cyberattaques se multiplient et deviennent de plus en plus un terrain d’affrontements entre grandes puissances et services de renseignement. La cybersécurité est au sommet de la liste des menaces, autant pour le gouvernement que pour le secteur privé.

Si le contexte était différent, on pourrait considérer qu’une collaboration entre les grandes compagnies et le gouvernement va de soi. La menace est telle qu’on doit se serrer les coudes et déployer tout l’arsenal. Il y va de la sécurité nationale.

La question qui me taraude est celle de la transparence, à laquelle j’ajouterais celle de l’efficacité des initiatives de la Maison-Blanche. Scott Rosenberg et Ina Frield, du site Axios, partageaient d’ailleurs leurs inquiétudes à ce sujet ce matin. Est-il possible de se quereller devant les tribunaux tout en collaborant à l’extérieur de la salle d’audience?

La question mérite réflexion. L’administration Biden lance des enquêtes et des poursuites contre ceux avec qui l'on souhaite également coopérer. Ce n’est peut-être pas encore la quadrature du cercle, mais c’est un jeu d’équilibriste risqué.

Il est bien possible que la stratégie du gouvernement consiste à faire pression sur les géants pour qu’ils en viennent eux-mêmes à la conclusion qu’il serait préférable, pour eux, de s’imposer des règles ou de modifier leur approche. Ça me semble illusoire, mais on peut bien rêver un peu.

Si vous êtes comme moi, tout ce qui concerne la stabilité et la sécurité de notre voisin vous préoccupe. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes tributaires de la santé des États-Unis. Ce qui est vrai sur le plan économique l’est tout autant sur le plan de la sécurité. Nous devrions avoir l'œil sur les discussions entre les GAFAM et l’administration Biden.