Découvrez le premier Village de ski tout inclus au Québec!

Le 3 décembre prochain, le tout premier Village de ski tout inclus au Canada ouvrira ses portes dans la province! Pour vos vacances d’hiver, vivez une expérience unique de ski tout compris en visitant le Club Med Québec Charlevoix.

Situé directement au pied des pistes du légendaire Massif de Charlevoix, à 1 h 15 de la ville de Québec, ce nouveau resort est un atout de plus pour cette magnifique région.

Quoi de mieux que de skier dans un environnement féérique, et ce, tout en profitant d’une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent?

Apprenez-en plus sur ce Village écoresponsable qui sort de l’ordinaire en visionnant cette vidéo:

Vivez l’expérience tout inclus

Jusqu’ici inédite en Amérique du Nord pour le ski, l’expérience tout inclus qu’offre le Club Med Québec Charlevoix comporte une panoplie d’avantages. En plus des nombreuses activités à faire au Village, l’atmosphère mythique du Club Med ainsi que le niveau de service offert font de cette nouveauté du Club Med une destination incontournable pour tout amateur de ski.

Séjour de ski: confort et luxe inclus

Tout pour vous simplifier la vie : passes de ski et de remontées mécaniques incluses, possibilité de réserver en avance votre matériel de ski – afin que tout soit prêt dans votre casier à votre arrivée – et cours de ski et de planche à neige pour tous les âges et tous les niveaux, compris dans votre forfait.

La gastronomie à son meilleur : dégustez une cuisine raffinée, faite à partir de produits de la région, qui rend hommage aux classiques de la table canadienne et française. Grâce à ses trois restaurants, les envies de tous les gourmands seront comblées!

Des activités pour tous les goûts : en plus du ski, adonnez-vous à la raquette, à la marche nordique, au patin à glace, au yoga, à la méditation, au cirque et bien plus encore! Tout le monde trouve son compte au Village grâce à ses soirées magiques et à l’encadrement des enfants.

Une offre bien-être complète : pour relaxer comme il se doit, profitez du spa du Village avec sa thérapie chaud/froid et admirez sa magnifique vue donnant sur le fleuve Saint-Laurent.

Le tout inclus, version luxe : laissez-vous enivrer par l’atmosphère mythique du Club Med Québec Charlevoix avec le service et l’accueil premium que vous réserve son équipe dévouée, en plus de séjourner dans l’une de ses chambres haut de gamme, dont 25 suites dans l’espace Collection Exclusive.

Tout est compris, même les taxes et les pourboires!

Découvrez la région de Charlevoix

Déjà très prisée des touristes, la région de Charlevoix propose une variété d’activités pour agrémenter votre séjour.

Quoi faire dans les environs?

Plaisirs d’hiver : ski de fond, glissade sur tube, pêche blanche, traîneau à chiens... une fois enneigée, la région de Charlevoix est l’endroit parfait pour profiter pleinement des activités hivernales!

Route des saveurs : rassasiez votre gourmandise en vous laissant tenter par le circuit agrotouristique de Charlevoix. Vous pourrez alors découvrir les produits locaux qui en font sa renommée: bières artisanales, fromages, chocolats fins, viandes bio, canards bien élevés, etc.

Motoneige: destination de motoneige par excellence, remplissez vos poumons d’air frais en vous offrant une virée charlevoisienne au cœur de la forêt boréale, des vallées et des pics enneigés.

Détente : lâchez prise en prenant une petite pause de ski et offrez-vous un massage détente, en plus de profiter des bains nordiques au spa du Village.

À l’occasion de vos prochaines vacances hivernales, pensez à découvrir les activités et services du tout nouveau Club Med Québec Charlevoix. Vivez l’expérience tout inclus la plus haut de gamme qui soit! Pour plus de renseignements, visitez leur site Web, page Facebook ou leur compte Instagram!