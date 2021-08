Des milliers de jeunes de retour en classe en Estrie

Il y avait de la fébrilité dans l’air jeudi matin à Magog, en Estrie, parce que c'était jour de rentrée dans les centres de services scolaires des Sommets et des Cantons.

Des milliers de jeunes du primaire et du secondaire sont ainsi de retour en classe. Les enfants et les jeunes avaient surtout hâte de retrouver leurs camarades de classe. Ce sont leurs parents qui étaient les plus anxieux.

L'école secondaire La Ruche de Magog accueillait les élèves de premier cycle jeudi matin. Ceux du deuxième cycle se joindront à eux vendredi. Les nouveaux arrivant au secondaire étaient fébriles de faire leur entrée dans la grande école.

Le masque est obligatoire, mais les jeunes se réjouissent de ne pas devoir rester dans leur bulle classe.

«C’est sûr que c’est décevant d’encore devoir le porter, mais ça nous permet de venir à l’école et de faire du sport», a lancé une élève de deuxième secondaire à La Ruche, avant que son ami renchérisse: «Au moins on n’est pas en bulle-classe. On peut changer de groupe et voir plus de monde».

Prévention des dépendances

Le retour en classe est aussi un bon moyen de faire de la prévention auprès des jeunes du secondaire. L'unité mobile d'intervention communautaire se promène donc un peu partout dans la MRC de Memphrémagog afin de faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent profiter du soutien dont ils ont besoin.

L’autobus fait de la prévention sur les dépendances, offre des ressources et réalise des cliniques de dépistage de maladies transmissibles sexuellement et par le sang. L’intervenante en dépendance pour l’équipe Ressource Relais Amélie Lechasseur se trouvait, avec l’autobus, à La Ruche.

Lundi prochain, ce sera au tour des élèves du Centre de services scolaire de Sherbrooke de faire leur retour en classe.