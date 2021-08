Élections fédérales: Legault livre sa liste de demandes aux partis

François Legault a haussé le ton jeudi face aux partis fédéraux qui empiètent dans les compétences provinciales au moment de présenter sa traditionnelle «liste d’épicerie».

Dans une lettre qu’il leur a fait parvenir, le chef caquiste réitère deux demandes phares qu’il avait déjà formulées lors de la dernière élection de 2019: hausser les transferts en santé aux provinces sans aucune condition et donner au Québec plus de pouvoirs en immigration.

Depuis septembre 2020, les provinces font front commun pour réclamer une augmentation de la contribution d’Ottawa dans le financement des dépenses en santé (ce qui représenterait un transfert de 28 milliards $ aux provinces).

Sans le nommer, le chef de la Coalition Avenir Québec s’est attaqué à certaines propositions du Parti libéral du Canada (PLC) qui empiètent dans les champs de compétences provinciales.

Son chef, Justin Trudeau, a entre autres promis d’engager 7500 médecins de famille et infirmières à travers le pays, s’il est réélu au pouvoir, en y consacrant 3 milliards $.

«Actuellement, il y a des partis fédéraux qui font des propositions ciblées, qui veulent choisir à la place du gouvernement du Québec les priorités en santé. Ce que ça veut dire, c’est plus de centralisation, plus de bureaucratie et ce n’est pas de ça qu’on a besoin», a d’abord souligné le premier ministre du Québec.

«Je vous donne un exemple, il y a un parti qui dit : «nous on est prêt à mettre un fonds dédié, seulement pour les nouveaux médecins». Eille, on les prend où les nouveaux médecins? Ça prend 7 ans former un nouveau médecin!», s’est-il ensuite insurgé.

Sur le sujet de l’immigration, François Legault demande aux partis fédéraux de s’engager à céder au Québec le plein contrôle en matière de regroupement familial.

Il a livré un plaidoyer pour la survie du français en Amérique du Nord, qu’il lie directement à la nécessité d'imposer des critères en matière de langue pour sélectionner les immigrants qui arrivent dans la province.

D’autres demandes récurrentes du Québec complètent la liste que le chef caquiste a présentée en conférence de presse jeudi.

